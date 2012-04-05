Составить схему к диплому

Большое спасибо, Вам, Михаил, за интересное задание, которое, к сожалению, попадается не часто. Я получила истинное удовольствие от самого процесса работы и от приятного общения с Вами. Более чем достойный уровень оплаты также порадовал. Рекомендую Михаила как отличного заказчика, с которым очень комфортно работать. +100