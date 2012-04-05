Составить схему к диплому

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка142 просмотра
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составить модель управления персоналом по диплому. все необходимое есть. нужно только собрать все в схему

12 лет назад
mikef2
Михаил 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$20
5 дней
Очень профессионально справилась с заданием. Идеально понимает ТЗ, чего нельзя сказать о многих местных профи. Ответственно подходит к работе. Жалею что раньше с ней не работал. Рекомендую!
Большое спасибо, Вам, Михаил, за интересное задание, которое, к сожалению, попадается не часто. Я получила истинное удовольствие от самого процесса работы и от приятного общения с Вами. Более чем достойный уровень оплаты также порадовал. Рекомендую Михаила как отличного заказчика, с которым очень комфортно работать. +100