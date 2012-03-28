Курсовая по англ. языку

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка99 просмотров
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Предмет: английский язык

Тип работы: курсовая

Тема: Неправильные или искажённые переводы (фильмы, мультфильмы и т.д.)

Уважаемые посредники! Прошу прощения, рассматриваю только заявки авторов. Всем удачи!

12 лет назад
trujenik
Бинеева 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад