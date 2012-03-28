Курсовой проект по связи

Во вложении файл. 13 страниц, 12 таблиц. Нужно пересчитать цифры в соответствии с первой таблицей. Остальные показатели, такие как заработная плата и стоимость материалов тоже желательно поменять. Желательно сделать сегодня до вечера (до 23 00). Предлагайте цены.