Курсовой проект по связи

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Методичка и пример выполнения во вложении. На первой странице методички задание от клиента (выделено желтым).

12 лет назад
totnsk
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад