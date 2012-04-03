Теория перевода-2

Предмет: теория перевода

Тема: Лексические и грамматические трансформации в произведении Хаксли "Brave New Word" (или в любой книге Айзека Азимова)

Тип: теория+практик

Количество страниц: от 22

Оформление: Times New Roman, 14 шрифт, интервал 1,5. Ссылки на литературу оформляются в круглых скобках (имя автора, год, страница)

Срок: 3.04.12

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