Теория перевода-2

Предмет: теория перевода Тема: "Женские" и "мужские" слова в современном английском языке Тип работы: теория + практика Количество страниц: от 20 Оформление: Times New Roman, 14 шрифт, интервал 1,5 Срок: 3.04.12 В работе необходимо рассмотреть: проблема рода в 1) исконных ...
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Предмет: теория перевода
Тема: Лексические и грамматические трансформации в произведении Хаксли "Brave New Word" (или в любой книге Айзека Азимова)
Тип: теория+практик
Количество страниц: от 22
Оформление: Times New Roman, 14 шрифт, интервал 1,5. Ссылки на литературу оформляются в круглых скобках (имя автора, год, страница)
Срок: 3.04.12
Обращаем ваше внимание на то, что оплата производится после проверки работы (в течение недели после выполнения). Если будут корректировки по работе, идущие в рамках заказа, они должны будут быть оперативно устранены. Корректировки не в рамках заказа идут за доп. плату.
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