Теория перевода-1

$27
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка116 просмотров
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Предмет: теория перевода

Тема: "Женские" и "мужские" слова в современном английском языке

Тип работы: теория + практика

Количество страниц: от 20

Оформление: Times New Roman, 14 шрифт, интервал 1,5

Срок: 3.04.12

В работе необходимо рассмотреть: проблема рода в

1) исконных словах того или иного рода, например, father и mother;

2) исторически сложившейся родовой лексике, например, doctor – мужчина – врач;

3) новообразования для различия рода;

4) суффиксальные образования, he-doctor, she-doctor;

5) сложные слова, например, male-nurse

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12 лет назад
Oazis
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад