Бух. учет-2

Необходимо выполнить задание в маткаде.Условие задания-в постановке задачи.В вариант 38-функции, которые используются в условии задания.в методических указаниях расписано что и как делать.Срок-6 апреля.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
См вложенный фаил
Оплата Вебмани или Сберкарта.на ваш выбор
02,04 до 24,00 мск
проверять строго буду
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
См вложенный фаил Срок 2,04 до 24,00 мск Оплата Вебмани на след деньЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Выполнить Курсовой точно по методичке Вариант 7 Есть еще учебник вышлю исполнителю, из за большого объема сюда не крепится Оплата Вебмани или на карту Сбербанка Оформляйте заявку цена срокРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать диплом по гражданскому праву на тему договор подряда в гражданском праве. Срок на написание строго две недели, потом будет еще неделя-две на правки. Антиплагиат от 70%.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Курсовая "Теоретическая Этап 1. Определение исходных данных для разработки управленческой информационной системы. 1. Выявить общие проблемы руководства данной компанией. 2. Определение цели системы. 3. Определение ограничения системы. 4. Определение потребности в информации. Построение матрицы потребностей в информации. 5. Определить источники информации. Этап 2. Построить общий сетевой график ...Закрыт12 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Тема: Межбюджетные отношения Объём работы: 70–80 стр Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru) Срок: 3–4 неделиЗакрыт12 лет назад
- $27
Предмет: теория перевода Тема: Лексические и грамматические трансформации в произведении Хаксли "Brave New Word" (или в любой книге Айзека Азимова) Тип: теория+практик Количество страниц: от 22 Оформление: Times New Roman, 14 шрифт, интервал 1,5. Ссылки на литературу оформляются ...Закрыт12 лет назад
- $27
Предмет: теория перевода Тема: "Женские" и "мужские" слова в современном английском языке Тип работы: теория + практика Количество страниц: от 20 Оформление: Times New Roman, 14 шрифт, интервал 1,5 Срок: 3.04.12 В работе необходимо рассмотреть: проблема рода в 1) исконных ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Дипломная работа: уголовная ответстветственность за порчу земли (диплом по 264 ст ук РФ) Объем 60-80 стр Оформление стандартное Сроки 20-30 дней. Оригинальность не менее 80% Нужно будет составить план для диплома.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Тема дипломной работы: “Проблемы и пути повышения инвестиционной привлекательности предприятий пищевой промышленности.” Сроки 25-30 дней. Остальная инфа в приложенном файле.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад