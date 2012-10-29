Дипломная работа по туризму

$205
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки161 просмотр
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задание и методичка прикреплены

объем 90 страниц+приложения

Делать СТРОГО по методичке вплоть до титульного листа

стоимость работы 6000 рублей, оплата в рублях любым способом кроме ЯД

антиплагиат не ниже 85%

сдача по главам по частям, срок на всю работу 10 мая

12 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
estrella1983
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$200
20 дней
Наталья отлично справилась с работой, 10 баллов
Спасибо за сотрудничество! Надеюсь на его продолжение! )