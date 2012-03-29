Дипломный проект по защите информации

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки150 просмотров
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1. Вид работы: дипломный проект

2. Специальность: защита информации

3. Тема работы: защищенность сети хранения данных (предприятие)

4. Объем: 120 стр.

Есть методичка, план.

План - в приложении.

12 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад