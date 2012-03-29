Курсовая по ТАУ

$58
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка181 просмотр
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Необходимо выполнить курсовой проект по ТАУ.

Во вложениях - пример и методичка. Нужно сделать вариант № 10.

Срок - 4 апреля до 18.00

Стоимость - 1700 рублей

12 лет назад
Oazis
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад