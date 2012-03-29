Курсовая по ТАУ

Предмет: Административное право Тема: Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лица без гражданства в РФ и Италии Тип: курсовая Объем: 25 листов Срок: 2.04.2012 Пожелания: надо будет провести сравнительно-правовой анализ
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Необходимо выполнить курсовой проект по ТАУ.
Во вложениях - пример и методичка. Нужно сделать вариант № 10.
Срок - 4 апреля до 18.00
Стоимость - 1700 рублей
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