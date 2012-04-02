Курсовая по административному праву

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Предмет: Административное право

Тема: Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лица без гражданства в РФ и Италии

Тип: курсовая

Объем: 25 листов

Срок: 2.04.2012

Пожелания:

надо будет провести сравнительно-правовой анализ

12 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад