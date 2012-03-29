Диплом - документоведение

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дипломная работа по Документоведению

тема: Организация и документирование кадровой деятельности на примере компании.

Согласно Методичку и предоставленному плану.

12 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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