Курсовая, финансы и кредит

$30
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Тема: Отчёт по практике в государственном бюджетном образовательном учреждения.

Общий объём 25-30 страниц

По структуре: текст отчёта, дневник, характеристика

есть методичка

отчётность берём с официального сайта

Срок 2-3 дня

12 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад