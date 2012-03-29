Курсовая, финансы и кредит

Предмет, дисциплина: дошкольная педагогика Тема работы: Патриотическое воспитание старших дошкольников Тип работы: Курсовая Содержание: Теория+практика Объем работы: 25 страниц Срок выполнения: до 8 дней Антиплагиат от 70% Методички нет! 25 источников, 2 главы Жду предложений по цене
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Тема: Отчёт по практике в государственном бюджетном образовательном учреждения.
Общий объём 25-30 страниц
По структуре: текст отчёта, дневник, характеристика
есть методичка
отчётность берём с официального сайта
Срок 2-3 дня
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