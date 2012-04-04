Курсовая педагогика

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Предмет, дисциплина: дошкольная педагогика

Тема работы: Патриотическое воспитание старших дошкольников

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 25 страниц

Срок выполнения: до 8 дней

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25 источников, 2 главы

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$35
7 дней
Работа была выполнена качественно, раньше срока. Большое спасибо! Мои рекоменлации
Благодарю за своевременную оплату и сотрудничество, на продолжение которого очень надеюсь)