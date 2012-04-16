Диплом по праву

Магистерская диссертации экономика Тема и методичка в приложении. Первоначально нужен план для согласования Примерная структура плана в приложении (на примере другой темы) Тему рассмотреть с использованием самых последних и актуальных документов, точных данных и статистики. Тема рассматривается на примере конкретной организации ...
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Вид работы: Дипломная работа
Тема: Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве
Объём работы: 70–90 стр
Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru)
Срок: 15-20 дней
План работы: нужен
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