Диплом по праву

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Вид работы: Дипломная работа

Тема: Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве

Объём работы: 70–90 стр

Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru)

Срок: 15-20 дней

План работы: нужен

12 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$155
15 дней
Данная работа оплачена Николаем, однако за два других диплома Заказчик оплату не произвел. Полностью игнорирует сообщения по всем каналам связи. Надеюсь на прояснение ситуации в ближайшее время.