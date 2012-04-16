4 доклада по предмету

Задание во вложении. Вариант 33.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ПРЕДМЕТ – Мировое страховое хозяйство
СРОК до суботы 16.00мск!
доклады по темам:
1."Страховой рынок ЕС" или "Страховые рынки ЕС", или "Уровень развития отраслей страхования в ЕС/на рынках ЕС".
2. "Страховой рынок НАФТА" или "Страховые рынки НАФТА", или "Уровень развития отраслей страхования в НАФТА/на рынках НАФТА".
3. "Страховой рынок МеркосУр" или "Уровень развития отраслей страхования в МеркосУр"
4. "Страховой рынок Асеан" или "Уровень развития отраслей страхования в Асеан"
Каждый доклад на 3-6стр
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Предмет: Бухгалтерский учет Тема: У ч е т_ э к с п о р т н ы х_ о п е р а ц и й Тип: курсовая с практической частью Объем: 30 листов Срок: 30.03.12 - введение и ...Закрыт12 лет назад
срок 17-04-2012 БЖД и эконом. часть методичка есть 100 стрЗакрыт12 лет назад
- $58
Необходимо выполнить курсовой проект по ТАУ. Во вложениях - пример и методичка. Нужно сделать вариант № 10. Срок - 4 апреля до 18.00 Стоимость - 1700 рублейЗакрыт12 лет назад
срок 16-04-2012 60 стр антиплагиат 70%Закрыт12 лет назад
Предмет: Административное право Тема: Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лица без гражданства в РФ и Италии Тип: курсовая Объем: 25 листов Срок: 2.04.2012 Пожелания: надо будет провести сравнительно-правовой анализЗакрыт12 лет назад
курсовая по психологии На тему "Кризисы в развитии личности" Теория Заключение курсовой необходимо свести к следующему: что грамотное родительское воспитание и помощь в преодолении детских кризисов - года, трех, семи лет, гарантированное умение справляться с кризисами ...Завершен12 лет назад
дипломная работа по Документоведению тема: Организация и документирование кадровой деятельности на примере компании. Согласно Методичку и предоставленному плану.Закрыт12 лет назад
- $30
Тема: Отчёт по практике в государственном бюджетном образовательном учреждения. Общий объём 25-30 страниц По структуре: текст отчёта, дневник, характеристика есть методичка отчётность берём с официального сайта Срок 2-3 дняЗакрыт12 лет назад
Предмет, дисциплина: дошкольная педагогика Тема работы: Патриотическое воспитание старших дошкольников Тип работы: Курсовая Содержание: Теория+практика Объем работы: 25 страниц Срок выполнения: до 8 дней Антиплагиат от 70% Методички нет! 25 источников, 2 главы Жду предложений по ценеЗавершен12 лет назад