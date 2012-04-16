4 доклада по предмету

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки167 просмотров
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ПРЕДМЕТ – Мировое страховое хозяйство

СРОК до суботы 16.00мск!

доклады по темам:

1."Страховой рынок ЕС" или "Страховые рынки ЕС", или "Уровень развития отраслей страхования в ЕС/на рынках ЕС".

2. "Страховой рынок НАФТА" или "Страховые рынки НАФТА", или "Уровень развития отраслей страхования в НАФТА/на рынках НАФТА".

3. "Страховой рынок МеркосУр" или "Уровень развития отраслей страхования в МеркосУр"

4. "Страховой рынок Асеан" или "Уровень развития отраслей страхования в Асеан"

Каждый доклад на 3-6стр

12 лет назад
lilitlilo
Татьяна 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв