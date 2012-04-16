ПРЕДМЕТ – Мировое страховое хозяйство СРОК до суботы 16.00мск! доклады по темам: 1."Страховой рынок ЕС" или "Страховые рынки ЕС", или "Уровень развития отраслей страхования в ЕС/на рынках ЕС". 2. "Страховой рынок НАФТА" или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магистерская диссертации экономика
Тема и методичка в приложении.
Первоначально нужен план для согласования
Примерная структура плана в приложении (на примере другой темы)
Тему рассмотреть с использованием самых последних и актуальных
документов, точных данных и статистики.
Тема рассматривается на примере конкретной организации (указано в задании)
Требуется подобрать и использовать в работе научные труды
российских и зарубежных специалистов.
Также требуется доклад, презентация и раздаточный материал.
Объем 80–90 страниц
Список литературы не менее 70 источников.
Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, оформление строго по методичке, список литературы обязателен.
Обязательно:
1.В введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.
2.Количество глав 3.
3.В конце каждой главы вывод по содержанию главы.
4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.
Объем не менее 80–90 страниц.(не считая приложений). обязательны приложения 8–10 штук.
Оригинальность работы не менее 75% .
Оформление строго по методичке.
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи всей работы до 10.05.2015 до 02 часов ночи МСК
Работу сдавать частями по согласованному с автором графику
План нужен до 01.04.15
Глава 2 срок до 13.04.15
Глава 3 срок до 27.04.15
Планируемый бюджет 17 000 руб
- Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задание во вложении. Вариант 33.Закрыт12 лет назад
Предмет: Бухгалтерский учет Тема: У ч е т_ э к с п о р т н ы х_ о п е р а ц и й Тип: курсовая с практической частью Объем: 30 листов Срок: 30.03.12 - введение и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
срок 17-04-2012 БЖД и эконом. часть методичка есть 100 стрЗакрыт12 лет назад
- $58
Необходимо выполнить курсовой проект по ТАУ. Во вложениях - пример и методичка. Нужно сделать вариант № 10. Срок - 4 апреля до 18.00 Стоимость - 1700 рублейЗакрыт12 лет назад
срок 16-04-2012 60 стр антиплагиат 70%Закрыт12 лет назад
Предмет: Административное право Тема: Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лица без гражданства в РФ и Италии Тип: курсовая Объем: 25 листов Срок: 2.04.2012 Пожелания: надо будет провести сравнительно-правовой анализЗакрыт12 лет назад
курсовая по психологии На тему "Кризисы в развитии личности" Теория Заключение курсовой необходимо свести к следующему: что грамотное родительское воспитание и помощь в преодолении детских кризисов - года, трех, семи лет, гарантированное умение справляться с кризисами ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
дипломная работа по Документоведению тема: Организация и документирование кадровой деятельности на примере компании. Согласно Методичку и предоставленному плану.Закрыт12 лет назад
- $30
Тема: Отчёт по практике в государственном бюджетном образовательном учреждения. Общий объём 25-30 страниц По структуре: текст отчёта, дневник, характеристика есть методичка отчётность берём с официального сайта Срок 2-3 дняЗакрыт12 лет назад