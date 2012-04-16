Магистерская диссертации экономика

Тема и методичка в приложении.

Первоначально нужен план для согласования

Примерная структура плана в приложении (на примере другой темы)

Тему рассмотреть с использованием самых последних и актуальных

документов, точных данных и статистики.

Тема рассматривается на примере конкретной организации (указано в задании)

Требуется подобрать и использовать в работе научные труды

российских и зарубежных специалистов.

Также требуется доклад, презентация и раздаточный материал.

Объем 80–90 страниц

Список литературы не менее 70 источников.

Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, оформление строго по методичке, список литературы обязателен.

Обязательно:

1.В введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.

2.Количество глав 3.

3.В конце каждой главы вывод по содержанию главы.

4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.

Объем не менее 80–90 страниц.(не считая приложений). обязательны приложения 8–10 штук.

Оригинальность работы не менее 75% .

Оформление строго по методичке.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи всей работы до 10.05.2015 до 02 часов ночи МСК

Работу сдавать частями по согласованному с автором графику

План нужен до 01.04.15

Глава 2 срок до 13.04.15

Глава 3 срок до 27.04.15

Планируемый бюджет 17 000 руб