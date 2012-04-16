Написать первый раздел по экономике

Магистерская диссертации экономика Тема и методичка в приложении. Первоначально нужен план для согласования Примерная структура плана в приложении (на примере другой темы) Тему рассмотреть с использованием самых последних и актуальных документов, точных данных и статистики. Тема рассматривается на примере конкретной организации ...
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Следует написать 1 раздел опираясь на первые разделы двух диссертаций (их вышлю на email) то есть по сути рерайт.
Приблизительный объем 50-55 листов
Авторство 80-85%
Также добавить сноски на литературу.
Тема: Организационно-экономическое обоснование эффективного функционирования масложирового подкомплекса
Первый раздел
1.Теоретические и методологические основы формирования и эффективного функционирования масложирового подкомплекса
1.1. Теоретические аспекты экономической эффективности масложирового подкомплекса
1.2. Методологические подходы к оценке эффективного функционирования масложирового подкомплекса.
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