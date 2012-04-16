Написать первый раздел по экономике

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки170 просмотров
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Следует написать 1 раздел опираясь на первые разделы двух диссертаций (их вышлю на email) то есть по сути рерайт.

Приблизительный объем 50-55 листов

Авторство 80-85%

Также добавить сноски на литературу.

Тема: Организационно-экономическое обоснование эффективного функционирования масложирового подкомплекса

Первый раздел

1.Теоретические и методологические основы формирования и эффективного функционирования масложирового подкомплекса

1.1. Теоретические аспекты экономической эффективности масложирового подкомплекса

1.2. Методологические подходы к оценке эффективного функционирования масложирового подкомплекса.

12 лет назад
tchernositova
Светлана 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
greatkat
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад
$50
14 дней