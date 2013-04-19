Уникальные курсовые и дипломные работы. Редактирование текстов
Образование высшее (журналистика, реклама, связи с общественностью).
Опытный пользователь Интернет, Microsoft Office.
Базовые знания: CorelDraw, Macromedia DreamWeaver.
Языки: русский, украинский, английский.
Предлагаю высокопрофессиональное написание курсовых и дипломных работ по всем гуманитарным дисциплинам, набор и редактирование текстов любой сложности.
Украинско-русский литературный перевод.
Портфолио
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