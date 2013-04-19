Уникальные курсовые и дипломные работы. Редактирование текстов

Образование высшее (журналистика, реклама, связи с общественностью).

Опытный пользователь Интернет, Microsoft Office.

Базовые знания: CorelDraw, Macromedia DreamWeaver.

Языки: русский, украинский, английский.

Предлагаю высокопрофессиональное написание курсовых и дипломных работ по всем гуманитарным дисциплинам, набор и редактирование текстов любой сложности.

Украинско-русский литературный перевод.