Тема Исследование влияния инноваций на ресурсосбережения и эффективность хозяйственной деятельности предприятия. есть методичка пишите в проекте сроки и цены
Курсовая "Оценка платежеспособности предприятия"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать курсовую работу по теме "Оценка платежеспособности предприятия"
Работа должна содержать 2 части - теоретическую и практическую.
В теоретической части должны быть описаны следующие пункты:
-определение оценки платежеспособности
-зачем нужна эта оценка и зачем проводится
-описать несколько разных типов такой оценки (не менее 3х). Обязательно как Российских, так и зарубежных
-соответственно описать по каким критериям происходит оценка разных типов.
В практической части:
-взять 2-3 разных предприятия (с разной платежеспособностью) и оценить их по разным типам оценок, описанных в теор. части. одно предприятие-оценить по одному методу. (на основе баланса, отчетности или других подобных данных) +указать источник откуда брали данные
-сделать вывод о платежеспособности этих предприятий
-провести сравнительных анализ эффективности этих методов оценок на примере оценок выбранных предприятий
-сделать заключение, отражающее сравнение этих методов
Обеспечить хороший логический переход от теор. части к практической.
Обьем - 25стр. без титульников/литературы/оглавления (т е чистый текст)
Оплата и сроки договорные. Желательно, чтобы уложились в неделю.
П.С. Это не ВКР, это обычная КР 3го курса, поэтому уровень работы может и не соответствовать очень высокому требованию к выпускным работам.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Разработка стратегии деятельности фирмы методичку вышлю исполнителю пишите сроки и цены антиплагиат от 85%Завершен13 лет назад
Тема создание нового охранного агенства на базе придприятия "Дальторг сервис" План утвержден ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ 1.1. Вопросы становления и развития малого предпринимательства в РФ 1.2. Оценка критериев отнесения предприятий к малым 1.3. Проблемы ...Завершен13 лет назад
Нужна презентация к дипломной работе. Желательно 14.06.11 к вечеру! около 15 слайдов. презентация-образец: http://webfile.ru/5382828 сам диплом в приложенииЗавершен13 лет назад
Московский Государственный Университет Природообустройства. 4-й курс заочного обучения. Спроектировать привод ленточного конвейера, состоящего из электродвигателя, муфты, двухступенчатого цилиндрического редуктора, цепной передачи. Состав: 1. Пояснительная записка 2. Графическая часть (изменено) – A1 – редуктор в сборе, главный вид и вид ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна разработка программы, реализующей цифровую подпись. Язык программирования - любой, кроме Арибаса, предпочтительнее С++. Необходима сама работающая программа + описание: руководство пользователя, интерфейс, алгоритм работы, листинг. Примерный образец - во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Эссе по теме: "Возможна ли эффективная работа HR подразделений без автоматизации?". 1-2 стр.Закрыт13 лет назад
"Применение методики Эдварда де Боно в мотивации трудовой деятельности" 2-3 стрРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Предмет: Английский язык тип работы: Курсовая тема: Употребление Perfect Теnses в современном англ. языке. Уважаемые посредники! Прошу прощения, рассматриваю только заявки авторов! Всем удачи!Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Теория Экономических информационных систем Реферат Модель торговой точки Объем 10-15 листов Страницы работы должны быть пронумерованы, шрифт – 12-14, полуторный межстрочный интервал. В конце реферата приводится список использованной литературы, ставится подпись и дата ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад