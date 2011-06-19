Курсовая "Оценка платежеспособности предприятия"

Требуется написать курсовую работу по теме "Оценка платежеспособности предприятия"

Работа должна содержать 2 части - теоретическую и практическую.

В теоретической части должны быть описаны следующие пункты:

-определение оценки платежеспособности

-зачем нужна эта оценка и зачем проводится

-описать несколько разных типов такой оценки (не менее 3х). Обязательно как Российских, так и зарубежных

-соответственно описать по каким критериям происходит оценка разных типов.

В практической части:

-взять 2-3 разных предприятия (с разной платежеспособностью) и оценить их по разным типам оценок, описанных в теор. части. одно предприятие-оценить по одному методу. (на основе баланса, отчетности или других подобных данных) +указать источник откуда брали данные

-сделать вывод о платежеспособности этих предприятий

-провести сравнительных анализ эффективности этих методов оценок на примере оценок выбранных предприятий

-сделать заключение, отражающее сравнение этих методов

Обеспечить хороший логический переход от теор. части к практической.

Обьем - 25стр. без титульников/литературы/оглавления (т е чистый текст)

Оплата и сроки договорные. Желательно, чтобы уложились в неделю.

П.С. Это не ВКР, это обычная КР 3го курса, поэтому уровень работы может и не соответствовать очень высокому требованию к выпускным работам.