Диплом экономика-3

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки169 просмотров
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Тема Исследование влияния инноваций на ресурсосбережения и эффективность хозяйственной деятельности предприятия.

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13 лет назад
alex81-11
Алексей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
47 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
blackbomb
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
8 дней
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