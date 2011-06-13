Диплом экономика-3

Тема создание нового охранного агенства на базе придприятия "Дальторг сервис" План утвержден ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ 1.1. Вопросы становления и развития малого предпринимательства в РФ 1.2. Оценка критериев отнесения предприятий к малым 1.3. Проблемы ...