Диплом экономика-3

Разработка стратегии деятельности фирмы методичку вышлю исполнителю пишите сроки и цены антиплагиат от 85%
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема Исследование влияния инноваций на ресурсосбережения и эффективность хозяйственной деятельности предприятия.
есть методичка
пишите в проекте сроки и цены
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема создание нового охранного агенства на базе придприятия "Дальторг сервис" План утвержден ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ 1.1. Вопросы становления и развития малого предпринимательства в РФ 1.2. Оценка критериев отнесения предприятий к малым 1.3. Проблемы ...Завершен13 лет назад
Нужна презентация к дипломной работе. Желательно 14.06.11 к вечеру! около 15 слайдов. презентация-образец: http://webfile.ru/5382828 сам диплом в приложенииЗавершен13 лет назад
Московский Государственный Университет Природообустройства. 4-й курс заочного обучения. Спроектировать привод ленточного конвейера, состоящего из электродвигателя, муфты, двухступенчатого цилиндрического редуктора, цепной передачи. Состав: 1. Пояснительная записка 2. Графическая часть (изменено) – A1 – редуктор в сборе, главный вид и вид ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна разработка программы, реализующей цифровую подпись. Язык программирования - любой, кроме Арибаса, предпочтительнее С++. Необходима сама работающая программа + описание: руководство пользователя, интерфейс, алгоритм работы, листинг. Примерный образец - во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Эссе по теме: "Возможна ли эффективная работа HR подразделений без автоматизации?". 1-2 стр.Закрыт13 лет назад
"Применение методики Эдварда де Боно в мотивации трудовой деятельности" 2-3 стрРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Предмет: Английский язык тип работы: Курсовая тема: Употребление Perfect Теnses в современном англ. языке. Уважаемые посредники! Прошу прощения, рассматриваю только заявки авторов! Всем удачи!Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Теория Экономических информационных систем Реферат Модель торговой точки Объем 10-15 листов Страницы работы должны быть пронумерованы, шрифт – 12-14, полуторный межстрочный интервал. В конце реферата приводится список использованной литературы, ставится подпись и дата ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задание в приложенииРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад