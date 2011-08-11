Диплом экономика

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Тема создание нового охранного агенства на базе придприятия "Дальторг сервис"
План утвержден
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ
1.1. Вопросы становления и развития малого предпринимательства в РФ
1.2. Оценка критериев отнесения предприятий к малым
1.3. Проблемы развития малого предпринимательства в РФ
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ТК «ДАЛЬТОРГСЕРВИС»
2.1. Объем и структура деятельности предприятия
2.2. Оценка производственно – хозяйственной деятельности предприятия
2.3. Анализ экономического положения предприятия ТК "Дальторгсервис"
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЧАСТНОГО ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ТК «ДАЛЬТОРГСЕРВИС»
3.1. Обоснование создания частного охранного предприятия
3.2. Анализ рынка и концепция маркетинга
3.3. Краткая характеристика предприятия
3.4. Проектирование технологии оказания охранных услуг
3.5. Месторасположение предприятия
3.7. Предполагаемая структура управления
3.6. План продаж 78
3.7. Расчет потребности в трудовых ресурсах
3.8. Планирование реализации проекта
3.9. Финансовый план и экономической обоснование создания частного охранного предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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