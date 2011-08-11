Диплом экономика

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Тема создание нового охранного агенства на базе придприятия "Дальторг сервис"

План утвержден

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ

1.1. Вопросы становления и развития малого предпринимательства в РФ

1.2. Оценка критериев отнесения предприятий к малым

1.3. Проблемы развития малого предпринимательства в РФ

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ТК «ДАЛЬТОРГСЕРВИС»

2.1. Объем и структура деятельности предприятия

2.2. Оценка производственно – хозяйственной деятельности предприятия

2.3. Анализ экономического положения предприятия ТК "Дальторгсервис"

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЧАСТНОГО ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ТК «ДАЛЬТОРГСЕРВИС»

3.1. Обоснование создания частного охранного предприятия

3.2. Анализ рынка и концепция маркетинга

3.3. Краткая характеристика предприятия

3.4. Проектирование технологии оказания охранных услуг

3.5. Месторасположение предприятия

3.7. Предполагаемая структура управления

3.6. План продаж 78

3.7. Расчет потребности в трудовых ресурсах

3.8. Планирование реализации проекта

3.9. Финансовый план и экономической обоснование создания частного охранного предприятия

Заключение

Список использованных источников

Приложения

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13 лет назад
alex81-11
Алексей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
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blackbomb
44 годаРоссия
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