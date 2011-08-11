Диплом экономика

Нужен человек, который может быстро отредактировать курсовую. Тема : "ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЕЛАРУСИ ВО ВРЕМЯ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г." Курсовая состоит из 2-х глав, нужно отредактировать последнюю главу. Там проблема следующая: в последней главе ...