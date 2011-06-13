Курсовой проект по дисциплине "Детали машин"

Нужна разработка программы, реализующей цифровую подпись. Язык программирования - любой, кроме Арибаса, предпочтительнее С++. Необходима сама работающая программа + описание: руководство пользователя, интерфейс, алгоритм работы, листинг. Примерный образец - во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Московский Государственный Университет Природообустройства. 4-й курс заочного обучения.
Спроектировать привод ленточного конвейера, состоящего из электродвигателя, муфты, двухступенчатого цилиндрического редуктора, цепной передачи.
Состав:
1. Пояснительная записка
2. Графическая часть (изменено) – A1 – редуктор в сборе, главный вид и вид сбоку, A1 – привод в сборе, A2 – рама в сборе, 2хА4 – рабочий чертеж пары деталей (пока неизвестны).
В прилагаемой методичке стр. 32. Задание 1, вариант 1. Там же некоторые требования к оформлению, но основные требования в файле MS Word.
Срок – 2 недели. В процессе возможны некоторые дополнительные корректировки в составе графической части, надеюсь незначительные.
Если нужны электронные версии других методичек (по отдельным расчетам) выложу.
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