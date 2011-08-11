Диплом экономика-2

Тема дипломной работы: Особенности имиджа на примере политической деятельности В дипломной работе всего две главы. Вторая глава диплома готова, а первую то что публикую необходимо сделать. Вторую главу при необходимости вышлю!!! Глава 1. Предпосылки возникновения политического PR в ...