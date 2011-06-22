Приватно для Шамрай Евгения (jeniok)

Отличный исполнитель. У нее всегда все вовремя все четко и по делу.Всегда на связи, все исправления вносит как того требует проект. По данному проекту до Евгении было 2 исполнителя которые не справились вообще. Ситуация была в следующем было 4 дня до защиты, диплома не было воообще Евгения взялась за проект за два дня был написан новый диплом. 1 день был дан на корректировки и нормаконтроль. Евгения справилась великолепно.Был очень тяжелый проект. Но вы Евгения справились. Огромное спасибо от меня лично и от клиента. Очень жаль что можно поставить только 10 баллов.