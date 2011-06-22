Приватно для Шамрай Евгения (jeniok)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки156 просмотров
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Корректировка диплома бух учет или написание новой работы

16,06

13 лет назад
alex81-11
Алексей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
47 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$200
2 дня
Отличный исполнитель. У нее всегда все вовремя все четко и по делу.Всегда на связи, все исправления вносит как того требует проект. По данному проекту до Евгении было 2 исполнителя которые не справились вообще. Ситуация была в следующем было 4 дня до защиты, диплома не было воообще Евгения взялась за проект за два дня был написан новый диплом. 1 день был дан на корректировки и нормаконтроль. Евгения справилась великолепно.Был очень тяжелый проект. Но вы Евгения справились. Огромное спасибо от меня лично и от клиента. Очень жаль что можно поставить только 10 баллов.
Спасибо за доверие. Очень приятно за отзыв. Алексей великолепный человек и заказчик, всегда старается принять и понять сторону автора. Сильно хвалить не буду, а то внимание авторов привлечет))) Спасибо ещё раз.