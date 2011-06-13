Курсовая работа по дисциплине история экономических учений тема Фридких Хайек Дорога к рабству: pro et contra объем: стр. 25-30 срок: 16 июня есть рекомендованный список лит-ры
Передача информации через звуковой канал
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Нужно реализовать передачу текстового файла через звуковой канал, закодирую букву в звук, и передать через колонок и микрофона от одного компьютера к другому.
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