Передача информации через звуковой канал

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки170 просмотров
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Нужно реализовать передачу текстового файла через звуковой канал, закодирую букву в звук, и передать через колонок и микрофона от одного компьютера к другому.

13 лет назад
ViacheslavGrech
Слава Шорох 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад