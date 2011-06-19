Курсвая по гражданскому праву РФ.

Необходимо написать курсовую работу на тему "Договор поставки" по ГК РФ. Количество страниц: 25, включая введение и заключение.

Срок - до этого воскресенья.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ:

Курсовая должна быть проверена на антиплагиат. Не допускается менять буквы "о" на нули и т.д. Всё это фиксируется.

Количество оригинального текста должно составлять не менее 70%.

Если работа не пройдет проверку на антиплагиат, она не будет принята и оплачена.

Жду от вас предложений по цене.