Курсвая по гражданскому праву РФ.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок217 просмотров
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Необходимо написать курсовую работу на тему "Договор поставки" по ГК РФ. Количество страниц: 25, включая введение и заключение.

Срок - до этого воскресенья.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ:

Курсовая должна быть проверена на антиплагиат. Не допускается менять буквы "о" на нули и т.д. Всё это фиксируется.

Количество оригинального текста должно составлять не менее 70%.

Если работа не пройдет проверку на антиплагиат, она не будет принята и оплачена.

Жду от вас предложений по цене.

13 лет назад
vagonn
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$45
4 дня
Спасибо за выполненную работу. Наталья написала курсовую по юриспруденции в очень краткие сроки. Очень понравилось, что все мои пожелания были учтены. Курсовая прошла проверку на антиплагиат. В будущем надеюсь на сотрудничество.
Очень понравилось работать с Норайром: задание предельно четкое, моментальная оплата, приятное общение. Спасибо!