Курсвая по гражданскому праву РФ.

Нужна курсоваяя работа на тему "Свободное программное обеспечение для проведения занятий по компьютерной лингвистике" Методические рекомендации во вложении.
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Необходимо написать курсовую работу на тему "Договор поставки" по ГК РФ. Количество страниц: 25, включая введение и заключение.
Срок - до этого воскресенья.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ:
Курсовая должна быть проверена на антиплагиат. Не допускается менять буквы "о" на нули и т.д. Всё это фиксируется.
Количество оригинального текста должно составлять не менее 70%.
Если работа не пройдет проверку на антиплагиат, она не будет принята и оплачена.
Жду от вас предложений по цене.
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