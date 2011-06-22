Курсовая работа

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Курсовая работа по дисциплине история экономических учений

тема Фридких Хайек Дорога к рабству: pro et contra

объем: стр. 25-30

срок: 16 июня

есть рекомендованный список лит-ры

13 лет назад
Shumeeva
Наталья 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$40
2 дня
Очень рада сотрудничеству с Лидой! работа была сделана в срок, с хорошим процентом оригинальности. С Лидой очень комфортно сотрудничать! Спасибо большое. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Наталья отличный заказчик. Было дано четкое задание и проведена своевременная оплата. Спасибо за заказ. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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