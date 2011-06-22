Статья по истории

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки276 просмотров
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Требуется написать 10-15 стр. текста за 2-3 дня по истории Башкирской АССР. Оплата - 10 wmu / стр. по факту. Оставляйте мейл, скайп для связи.

13 лет назад
vikalav
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Merkulova_O
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$15
3 дня
Только приятные впечатления от сотрудничества с Оксаной - ответственность, грамотность, умение доводить начатое дело до конца, творческий подход. Всем рекомендую!
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