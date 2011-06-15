Диплом - кулинария

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Тип работы: Дипломная работа Предмет: Кулинария Тема: Торт Прага Количество страниц: 50-70 Шрифт: Интервал: Наличие сносок: Количество источников: Дополнительная информация: В дипломную работу должны входить,технологическая карта калькуляционная карта, фотографии с пошаговым приготовлением торта Срок выполнения: 23.06.2011

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад