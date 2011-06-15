Преддипломная практика

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок234 просмотра
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Нужно сделать преддипломную практику по конкретному предприятию (фирма логистическая).

Специальность "Финансы и кредит"

13 лет назад
ice_baby11
Юлия 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад