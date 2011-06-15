Диплом: Оборот общественного питания

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Диплом: Оборот общественного питания: состояние, прогноз развития (на материалах организации)

Нужен готовый диплом по экономике.

Тема: Оборот общественного питания: состояние, прогноз развития (на материалах организации).

содержание:

1. Оборот общественного питания: сущность и методы прогнозирования

1.1. Оборот общественного питания - показатель сферы услуг: понятие, виды, значение

1.2. Показатели оценки состояния оборота общественного питания

1.3. Прогнозирование оборота общественного питания: понятие, необходимость, методы

2. Оценка состояния оборота общественного питания (на материалах организации)

2.1. Среда функционирования организации и ее характеристика

2.2. Анализ оборота общественного питания

2.3. Оборот общественного питания и эффективность деятельности

3. Прогноз оборота общественного питания организации

3.1. Многовариантные подходы к обоснованию оборота общественного питания

3.2. Разработка механизма реализации прогноза оборота общественного питания.

дрес для принятия заявок:

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Цену назначает исполнитель.

13 лет назад
MaksimKostukk
Максим 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад