Дипломная работа по экономике. Специальность «Мировая экономика» Вуз – Казанский гос. фин.-экон. университет. Оригинальность – не менее 80%. Срок: 1 глава – 5 июля (оплата 1/3), проверка, потомо сроки согласовываем дополнительно. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ Введение 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ...
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Диплом: Оборот общественного питания: состояние, прогноз развития (на материалах организации)
Нужен готовый диплом по экономике.
Тема: Оборот общественного питания: состояние, прогноз развития (на материалах организации).
содержание:
1. Оборот общественного питания: сущность и методы прогнозирования
1.1. Оборот общественного питания - показатель сферы услуг: понятие, виды, значение
1.2. Показатели оценки состояния оборота общественного питания
1.3. Прогнозирование оборота общественного питания: понятие, необходимость, методы
2. Оценка состояния оборота общественного питания (на материалах организации)
2.1. Среда функционирования организации и ее характеристика
2.2. Анализ оборота общественного питания
2.3. Оборот общественного питания и эффективность деятельности
3. Прогноз оборота общественного питания организации
3.1. Многовариантные подходы к обоснованию оборота общественного питания
3.2. Разработка механизма реализации прогноза оборота общественного питания.
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