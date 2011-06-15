Презентация + текст выступления

Дипломная работа по экономике. Специальность «Мировая экономика» Вуз – Казанский гос. фин.-экон. университет. Оригинальность – не менее 80%. Срок: 1 глава – 5 июля (оплата 1/3), проверка, потомо сроки согласовываем дополнительно. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ Введение 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ...
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