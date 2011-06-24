Курсовая работа (Эк. теория)

$60
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок277 просмотров
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Уважаемый автор! Требуется написание курсовой работы по Экономической теории.

Тема: "Инфляция ретроспективный анализ концепций".

Объем работы: 35л.

Срок на работу: до 24.06.11.

Бюджет проекта: 1700р. Оплата через Web Money или ЯД.

Методичку предоставлю.

Требования к курсовой:

1. Высокое качество работы; полное раскрытие темы;

2. Уникальность текста от 75% в системе Антиплагиата;

3. Своевременная сдача курсовой работы.

Со своей стороны гарантирую своевременную оплату проекта.

P.S. Работа не для новичков. Скачанная с интернета и немного подредактированная курсовая не прокатит, предупреждаю сразу.

13 лет назад
Kologrey
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
37 отзывов
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