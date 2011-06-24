Курсовая работа (Эк. теория)

Дипломная работа по экономике. Специальность «Мировая экономика» Вуз – Казанский гос. фин.-экон. университет. Оригинальность – не менее 80%. Срок: 1 глава – 5 июля (оплата 1/3), проверка, потомо сроки согласовываем дополнительно. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ Введение 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ...
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Уважаемый автор! Требуется написание курсовой работы по Экономической теории.
Тема: "Инфляция ретроспективный анализ концепций".
Объем работы: 35л.
Срок на работу: до 24.06.11.
Бюджет проекта: 1700р. Оплата через Web Money или ЯД.
Методичку предоставлю.
Требования к курсовой:
1. Высокое качество работы; полное раскрытие темы;
2. Уникальность текста от 75% в системе Антиплагиата;
3. Своевременная сдача курсовой работы.
Со своей стороны гарантирую своевременную оплату проекта.
P.S. Работа не для новичков. Скачанная с интернета и немного подредактированная курсовая не прокатит, предупреждаю сразу.
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