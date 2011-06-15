Курсовая - литература

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Курский Государственный Университет

факультет: русского языка и литературы

форма обучения: очное

номер курса: 4

тип работы: курсовая работа

предмет: литература

тема: Образ ведьмы в современных средствах массовой информации

работа содержит: теория и практика

требования: работа имеет своей целью исследовать,что из себя представляет образ ведьмы сегодня в литературе,кино,газеты,тв (российские СМИ)

кол-во страниц: 30

шрифт, инт. 14,1,5

кол-во страниц: 40-50

сноски: на усмотрение исполнителя

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
kirillonlinenet
Татьяна 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня
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