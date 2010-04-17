Баннеры разных тематик для различного рода сайтов, под стиль каждого.
- Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Переводы текстов с английского на русский, украинский. Я подаю Вам исходные файлы (часто PDF) на английском, вы мне обратно перевод на русском и украинском языке, в том же исходном формате. Иногда попадают не простые PDF исходники, ...Переводы10 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть Excel файлы всех поставщиков, и их нужно объединить в один Excel файл по нужному стандарту .Прочее3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Для развивающиеся сети интернет магазинов на шоп скрипте разных версий , новостных порталов на DLE. Так же имеется сервер для интернет телефонии на линуксе, астерикс при провайдере Телесистемы Украины. Обеспечении без перебойной работы всех сайтов, верста дизайнов ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Посоветуйте каталог платных шаблонов для DLE, я выберу шаблончики, потом с вас переделать шаблончики под мои требования, прицепить на хостинг.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
ДИПЛОМНА РОБОТА Тема : ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Нужно доделать дипломную работу. Есть готовая работа, примерно на 108 страниц, есть методичка. В работе не все совпадает с требованием методички. Указано 11 источник литературы когда их надо порядка ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно два баннера во флеше. Габариты первого width="220" height="100" Второй WIDTH=800 HEIGHT= 165 И гиф баннерок вообще не во флеше а просто красивый рисунок.Баннеры22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Юридический перевод 3 страницы 1250 словПереводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Інформаційно аналітичне забезпечення маркетинговоі діяльності банку. (Харківський інститут банк.)Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть магазин на shop script premium, но фильтр только по ценам а хочеться фильтр точно как тут http://fotos.ua/shop/15 или как тут http://av.hotline.ua/gd/34/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
З дисципліни “Платіжні системи” для студентів V курсу заочного відділення спеціальності 6.050100 “Фінанси і кредит” Методичку скину по почте. Подробности в личкеЗавершен13 лет назад
Тема :Інформаційна система Укрдилінг Подробности в личкуЗавершен13 лет назад
Нужен переводчик который знает китайский. Есть партнеры в этой стране. Пишите в личку предложенияПереводы5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
4 FLASH баннера. Орентировачные размеры 3 баннеров: width="600" height="200" 1 баннер размера 160 x 600 Красивые FLASH баннеры для интернет магазина.(Аля Глаз не отвести) Принимаю предложения только от людей с портфолио. Креативность приветствуеться Бюджет 1400 грн на 4 баннера , за баннер ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
На утро нужно подготовить теоретический вопрос . страницы 2 В инете найти и сделать до 7 утра на сегодня по предмету Бюдждетування у банках питання "За якими показниками здійснюється контроль за виконанням бюджету банку"Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Реферат по Аналіз інов. проєктів Тема реферата "Життєвий цикл проекту та його фази"Завершен14 лет назад
Тема : "Проведення часкової евакуації населення в мирний час". 15 страниц Для студента заочника простенький рефератик по минимальной цене, жду предложения, оплата в веб мани.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброе время суток, нужен постоянный копирайт для раздела http://best-optics.com.ua/index.php?categoryID=5 Ищу одного человека для копирайт статей , обзоров, описания и много другого. Возможно выберу двоих- троих копирайтеров. С прошлого проекта http://www.weblancer.net/projects/160789.html было выбрано 2 человека. Постараюсь каждому ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно писать статьи на тему сайта.Тесть Астрономия, микроскопия и подобное, бинокли, подзорные трубы. Проверять буду в гугле и яндексе. Сроков как таковых нет, главное качество. Есть ещё 2 сайта и там тоже нужно писать, если вы ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен дизайн для интернет магазина. Двигатель Shop-Script Можно делать дизайн на базе чего то готового. Например у вас есть есть уже готовый дизайн на эту тему, или в инете скачали. Так вот этот готовый можете рихтовать под ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад