bilingual

Иван Иванов bilingual

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод с английского на русский и укр.

    Переводы текстов с английского на русский, украинский. Я подаю Вам исходные файлы (часто PDF) на английском, вы мне обратно перевод на русском и украинском языке, в том же исходном формате. Иногда попадают не простые PDF исходники, ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется программист

    $1000

    Для развивающиеся сети интернет магазинов на шоп скрипте разных версий , новостных порталов на DLE. Так же имеется сервер для интернет телефонии на линуксе, астерикс при провайдере Телесистемы Украины. Обеспечении без перебойной работы всех сайтов, верста дизайнов ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать дипломную работу, срочно.

    ДИПЛОМНА РОБОТА Тема : ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Нужно доделать дипломную работу. Есть готовая работа, примерно на 108 страниц, есть методичка. В работе не все совпадает с требованием методички. Указано 11 источник литературы когда их надо порядка ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание Flash баннеров

    Нужно два баннера во флеше. Габариты первого width="220" height="100" Второй WIDTH=800 HEIGHT= 165 И гиф баннерок вообще не во флеше а просто красивый рисунок.

    Flash
    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 4 Flash баннера.

    $250

    4 FLASH баннера. Орентировачные размеры 3 баннеров: width="600" height="200" 1 баннер размера 160 x 600 Красивые FLASH баннеры для интернет магазина.(Аля Глаз не отвести) Принимаю предложения только от людей с портфолио. Креативность приветствуеться Бюджет 1400 грн на 4 баннера , за баннер ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат

    На утро нужно подготовить теоретический вопрос . страницы 2 В инете найти и сделать до 7 утра на сегодня по предмету Бюдждетування у банках питання "За якими показниками здійснюється контроль за виконанням бюджету банку"

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи по телескопам

    Доброе время суток, нужен постоянный копирайт для раздела http://best-optics.com.ua/index.php?categoryID=5 Ищу одного человека для копирайт статей , обзоров, описания и много другого. Возможно выберу двоих- троих копирайтеров. С прошлого проекта http://www.weblancer.net/projects/160789.html было выбрано 2 человека. Постараюсь каждому ...

    HTML
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи для сайта

    Нужно писать статьи на тему сайта.Тесть Астрономия, микроскопия и подобное, бинокли, подзорные трубы. Проверять буду в гугле и яндексе. Сроков как таковых нет, главное качество. Есть ещё 2 сайта и там тоже нужно писать, если вы ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Нужен дизайн для интернет магазина. Двигатель Shop-Script Можно делать дизайн на базе чего то готового. Например у вас есть есть уже готовый дизайн на эту тему, или в инете скачали. Так вот этот готовый можете рихтовать под ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
9 лет назад
4 красивых статических баннера
Спасибо за интересный проект. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Все на высоте как всегда!
Ответный отзыв
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Реферат
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!
Молодец.
Ответный отзыв
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Реферат Платежные системы
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!
Все по полкам как и надо.
Ответный отзыв
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$250
10 баллов
11 лет назад
4 Flash баннера.
Отличный заказчик. Рекомендую.
Все сделано в лучшем виде! рекомендую.
Ответный отзыв
Ognik
Олег 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Реферат Анализ иннов. проектов на укр.языке
Александр - конкретный заказчик, порядочный человек! Четкое задание - мгновенная оплата. 10 баллов! Всем рекомендую!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Олег
Хорошо
Ответный отзыв