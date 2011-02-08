Реферат Платежные системы

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Завершен3 заявки183 просмотра

З дисципліни “Платіжні системи”

для студентів V курсу заочного відділення

спеціальності 6.050100 “Фінанси і кредит”

Методичку скину по почте.

Подробности в личке

14 лет назад
bilingual
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Все по полкам как и надо.
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад