Нужно написать диплом по юр.теме.

$100
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Завершен3 заявки162 просмотра

Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужно написать диплом по юр.теме.

Тема: Производство мировых судей по уголовным делам.

Прикрепляю файл.Там все данные по работе.

Уникальность строго от 70%. Проверяем в системе антиплагиат.

Просим в заявках четко указывать срок и цену.

Так же просим вас оставлять свои контактные данные для связи.

А именно: Мобильный телефон-обязательно и Почта.

Предоплат нет.Смотрите отзывы о нас на фрилэнсе.

Ссылка на наш аккаунт на фрилэнсе: http://www.free-lance.ru/users/SH12

Ждем ваших предложений.

С уважением фирма Счастливый студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$130
3 дня
Прекрасный исполнитель.Сделала все в срок и качественно. Советуем всем работодателям и сами будем обращаться не раз. Спасибо вам за хорошую работу. С уважением фирма Счастливый студент.
Впечатления только положительные. спасибо за работу и быструю оплату, надеюсь на продолжение сотрудничества

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад