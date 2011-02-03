Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужно написать диплом по юр.теме.

Тема: Производство мировых судей по уголовным делам.

Прикрепляю файл.Там все данные по работе.

Уникальность строго от 70%. Проверяем в системе антиплагиат.

Просим в заявках четко указывать срок и цену.

Так же просим вас оставлять свои контактные данные для связи.

А именно: Мобильный телефон-обязательно и Почта.

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Ждем ваших предложений.

С уважением фирма Счастливый студент.