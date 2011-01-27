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Курсовая по планированию на предприятии
Тема: Проект плана экономического и социального развития предприятия на 3 года (2012-2014годы)
Содержание
Введение (2 стр.)
Задачи: 1. изучить теоретические основы, 2. проанализировать сов-ое состояние п/п, 3. разработать программу действий на 2012 год.
Методы: диалектический, экономически-статистический, нормативный, балансовый, расчетно-конструктивный.
Источники информации: годовые отчеты, первичные источники бухучета, матер. статистики, нормативно-справочные материалы, монография, учебники.
Период исследований: аналитический 2007-2009годы, проектный 2012год.
1. Теоретические основы планирования.
1.1.Стратегическое планирование.
1.2. План экономического и социального развития предприятия на 2012-2014годы.
Ссылки на каждой странице
2. Проект плана экономического и социального развития предприятия на 2012-2014годы.
2.1. краткая характеристика предприятия (3 стр.).
2.2. производственная программа (все таблицы по методичке).
2.3. финансовая деятельность.
2.4. Программа социального развития
Глава 2 на 12-15 стр.
Выводы и предложения (2-3 стр.)
Список использованных источников не менее 15 источников.
Приложения
Для курсовой можно взять любое предприятие Пермского края, но чтоб в сферу его деятельности входили животноводство и растениеводство.
Методичка в приложении.
Срок -3.02.
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