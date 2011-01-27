Курсовая по планированию на предприятии

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Тема: Проект плана экономического и социального развития предприятия на 3 года (2012-2014годы)

Содержание

Введение (2 стр.)

Задачи: 1. изучить теоретические основы, 2. проанализировать сов-ое состояние п/п, 3. разработать программу действий на 2012 год.

Методы: диалектический, экономически-статистический, нормативный, балансовый, расчетно-конструктивный.

Источники информации: годовые отчеты, первичные источники бухучета, матер. статистики, нормативно-справочные материалы, монография, учебники.

Период исследований: аналитический 2007-2009годы, проектный 2012год.

1. Теоретические основы планирования.

1.1.Стратегическое планирование.

1.2. План экономического и социального развития предприятия на 2012-2014годы.

Ссылки на каждой странице

2. Проект плана экономического и социального развития предприятия на 2012-2014годы.

2.1. краткая характеристика предприятия (3 стр.).

2.2. производственная программа (все таблицы по методичке).

2.3. финансовая деятельность.

2.4. Программа социального развития

Глава 2 на 12-15 стр.

Выводы и предложения (2-3 стр.)

Список использованных источников не менее 15 источников.

Приложения

Для курсовой можно взять любое предприятие Пермского края, но чтоб в сферу его деятельности входили животноводство и растениеводство.

Методичка в приложении.

Срок -3.02.

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14 лет назад
student_hlp
Марина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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