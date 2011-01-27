Все требования в прикрепленном файле. Необходимо написать вторую и третью главы на примере районной поликлиники г. Москвы № 153. Объем двух глав около 50-60 листов. ...
Дипломная работа
Тема: "Развитие мелкого предпринимательства в городах Башкортостана в конце ХХ века: историография вопроса"
Т.е. не только Уфа, но и другие города Республики Башкортостан.
Ну это мелкие торговцы, мелкие производители и т.п. Всякие мелкие пекарни, кафешки, бары и т.п.,
мелкие производители чего либо и т.п.
Сипайловский рынок там и т.п., челнощники всякие, перекупы и так далее и тому подобное.
Рассматриваемый в работе временной период - Начиная с момента правления страной Горбачева (когда он ращрешил предпринимательство) До момента принятия "Закона о местном самоуправлении Республики Башкортостан" (приняли в 2005 или 2006 году, точно не помню, но вроде март 2005 года).
Т.е. именно легальное мелкое предпринимательство, которое разрешили законом.
В работе надо раскрыть и рассмотреть:
1. Из каких социальных слоев подались люди преимущественно
2. Этнический состав и особенности
3. Какие "препятствия" были на пути предпринимательства, т.е. как мешало в бизнесе мелким предпринимателям государство, чиновники, бандиты, контролирующе службы и т.п. и т.д.
4. Какая помощь государства мелкого предпринимательства оказывалась государством
5. Провести сравнение/параллели с городами некоторых других регионов.
И тому подобное.
Использовать в работе в том числе наряду с другими источниками также законодательные акты, всякие тематические монографии.
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