Дипломная работа

Тема: "Развитие мелкого предпринимательства в городах Башкортостана в конце ХХ века: историография вопроса"

Т.е. не только Уфа, но и другие города Республики Башкортостан.

Ну это мелкие торговцы, мелкие производители и т.п. Всякие мелкие пекарни, кафешки, бары и т.п.,

мелкие производители чего либо и т.п.

Сипайловский рынок там и т.п., челнощники всякие, перекупы и так далее и тому подобное.

Рассматриваемый в работе временной период - Начиная с момента правления страной Горбачева (когда он ращрешил предпринимательство) До момента принятия "Закона о местном самоуправлении Республики Башкортостан" (приняли в 2005 или 2006 году, точно не помню, но вроде март 2005 года).

Т.е. именно легальное мелкое предпринимательство, которое разрешили законом.

В работе надо раскрыть и рассмотреть:

1. Из каких социальных слоев подались люди преимущественно

2. Этнический состав и особенности

3. Какие "препятствия" были на пути предпринимательства, т.е. как мешало в бизнесе мелким предпринимателям государство, чиновники, бандиты, контролирующе службы и т.п. и т.д.

4. Какая помощь государства мелкого предпринимательства оказывалась государством

5. Провести сравнение/параллели с городами некоторых других регионов.

И тому подобное.

Использовать в работе в том числе наряду с другими источниками также законодательные акты, всякие тематические монографии.