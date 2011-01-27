Дипломная работа

Тема "Разработка мероприятий по созданию службы курьерской

корреспонденции в городе Ачинске"

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 7

1 Деятельность курьерской службы как эффективный способ обслуживания деловых клиентов 8

1.1 Специфика деятельности курьерских служб и их виды 8

1.2 Основные приоритеты и преимущества работы курьерских служб 8

1.3 Персонал курьерской службы как главный элемент ее развития 8

2 Оценка и анализ рынка курьерских услуг в целом по России и в г. Ачинске 9

2.1 Динамика развития рынка курьерских услуг в России 9

2.2 Анализ структуры конкуренции и возможная специфика деятельности курьерских служб в г. Ачинске 9

2.3 Сегментирование рынка курьерских услуг в г. Ачинске 9

3 Разработка мероприятий по созданию службы курьерской корреспонденции в г. Ачинске 10

4 Расчет экономической эффективности от разработки и реализации мероприятий по созданию службы курьерской корреспонденции в г. Ачинске 11

5 Правовое обоснование разработки и реализации мероприятий по созданию службы курьерской корреспонденции в г. Ачинске 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 14

ПРИЛОЖЕНИЕ А 15