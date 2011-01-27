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Дипломная работа
Тема "Разработка мероприятий по созданию службы курьерской
корреспонденции в городе Ачинске"
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 7
1 Деятельность курьерской службы как эффективный способ обслуживания деловых клиентов 8
1.1 Специфика деятельности курьерских служб и их виды 8
1.2 Основные приоритеты и преимущества работы курьерских служб 8
1.3 Персонал курьерской службы как главный элемент ее развития 8
2 Оценка и анализ рынка курьерских услуг в целом по России и в г. Ачинске 9
2.1 Динамика развития рынка курьерских услуг в России 9
2.2 Анализ структуры конкуренции и возможная специфика деятельности курьерских служб в г. Ачинске 9
2.3 Сегментирование рынка курьерских услуг в г. Ачинске 9
3 Разработка мероприятий по созданию службы курьерской корреспонденции в г. Ачинске 10
4 Расчет экономической эффективности от разработки и реализации мероприятий по созданию службы курьерской корреспонденции в г. Ачинске 11
5 Правовое обоснование разработки и реализации мероприятий по созданию службы курьерской корреспонденции в г. Ачинске 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 14
ПРИЛОЖЕНИЕ А 15
Заявки фрилансеров
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