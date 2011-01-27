Курсовая эконом.теория

$15
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Закрыт13 заявок190 просмотров

Тему можно выбрать из трех предложенных - выделено в методичке

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад