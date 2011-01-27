Курсовая Промышленная экология

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Тема работы: промышленная экология- схема технологической очистки, оборудование

Тип учебного заведения (институт, университет, техникум, т.д.): ОГУ

Предмет: Промышленная экология

Срок выполнения: до 8 февраля

подробности по асе

14 лет назад
vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров