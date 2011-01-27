Дипломная работа_управление персоналом

К сожалению второй неудачный проект с Раисой. Первый пришлось доводить до ума другому автору, а теперь и по этому корректировок так и не дождалась. Про сроки вообще отдельная тема- у Раисы постоянно одно сообщение- ДОДЕЛЫВАЮ..и так может длится дня 2. Пожалейте свои нервы и нервы заказчиков!