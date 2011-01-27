Дипломная работа_управление персоналом

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Закрыт4 заявки253 просмотра

Все требования в прикрепленном файле.

Необходимо написать вторую и третью главы на примере районной поликлиники г. Москвы № 153.

Объем двух глав около 50-60 листов.

Проверка на плагиат обязательна!

Готовую работу сдать до 20 февраля.

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$70
10 дней
К сожалению второй неудачный проект с Раисой. Первый пришлось доводить до ума другому автору, а теперь и по этому корректировок так и не дождалась. Про сроки вообще отдельная тема- у Раисы постоянно одно сообщение- ДОДЕЛЫВАЮ..и так может длится дня 2. Пожалейте свои нервы и нервы заказчиков!

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад