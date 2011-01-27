Тема дипломной разработка мероприятий по совершенствоанию сбытовой политики один из файлов курсовая по маркетингу - это и есть тема диплома, но нужно сделать эту тему по предприятию, которое представлено в отчете по практике (второй ...
Дипломная работа_управление персоналом
Все требования в прикрепленном файле.
Необходимо написать вторую и третью главы на примере районной поликлиники г. Москвы № 153.
Объем двух глав около 50-60 листов.
Проверка на плагиат обязательна!
Готовую работу сдать до 20 февраля.
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