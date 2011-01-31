Все требования в прикрепленном файле. Необходимо написать вторую и третью главы на примере районной поликлиники г. Москвы № 153. Объем двух глав около 50-60 листов. ...
Управление сестринской деятельностью
Основы научно-исследовательской работы по управлению сестринской деятельностью
Тема:"Ключевые факторы успеха в деятельности руководителя сестринской службы."
поля правое 3, левое 1, нижнее и верхнее 2, 14 кегль, 1,5 интервал, отступ 1,25 см, нумерация сквозная,нумерация в центре снизу
задание в файле. Это подгоовительный этап к написанию курсовой.
выбранный исполнитель будет потом писать и курсовую
срок 10.02
цена 150 р.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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