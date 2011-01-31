Управление сестринской деятельностью

$5
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Завершен2 заявки152 просмотра

Основы научно-исследовательской работы по управлению сестринской деятельностью

Тема:"Ключевые факторы успеха в деятельности руководителя сестринской службы."

поля правое 3, левое 1, нижнее и верхнее 2, 14 кегль, 1,5 интервал, отступ 1,25 см, нумерация сквозная,нумерация в центре снизу

задание в файле. Это подгоовительный этап к написанию курсовой.

выбранный исполнитель будет потом писать и курсовую

срок 10.02

цена 150 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

lenahamzina
Хамзина 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов
14 лет назад
$5
3 дня
Елена отлично справилась с заданием, мои рекомендации
Грамотный заказчик, рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

lenahamzina
Хамзина 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов
14 лет назад