Курсовая работа

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Закрыт1 заявка246 просмотров

Тема На выбор из методички

Объем работы 20-30 стр

Выбирается самостоятельно тема,см.методичку,вариант 1

срок 08.02

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад