Дипломная работа

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Закрыт4 заявки220 просмотров

Тема: "Сравнительный анализ моделей социального менеджмента на предприятиях "Татнефть" и "Роснефть".

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров