Диплом, маркетинг

$250
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Закрыт6 заявок150 просмотров

Тема: Формирование стратегии развития компании на рынке молочных продуктов

Нужен диплом на примере московской компании.

срок 3 дня

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров