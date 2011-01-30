Презентация

$50
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Закрыт4 заявки196 просмотров

Необходимо презентацию в PowerPoint на 10-15 слайдов

на тему: "Бизнес план: Организация ресторанного бизнеса"

стоимость 300 р

срок 30.01.11

PowerPoint
14 лет назад
vanes077
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад