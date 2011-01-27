Задание во вложении. срок неделя. вар 7 1) рассчитать параметры схемы замещения турбогенератора, нормальный режим, построить векторную диаграмму, рассчитать начальный ток генератора при трехфазном коротком замыкании на его выводах; ...
Диплом Особенности преступности несовершеннолетних
Дипломная работа на тему: "Особенности преступности несовершеннолетних"
60-80 стр.
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