Курсовая электромагнитые переходные процессы

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Задание во вложении. срок неделя. вар 7

1) рассчитать параметры схемы замещения турбогенератора, нормальный режим, построить векторную диаграмму, рассчитать начальный ток генератора при трехфазном коротком замыкании на его выводах;

2) рассчитать начальный периодический и ударный ток в ветви трехфазного короткого замыкания в заданной точке расчетной схемы.

отчет в MS Word по ГОСТ 2.105. графическая часть предпочтительно в MS Visio

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Иван 
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